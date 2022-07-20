Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde Ayhan Varol yönetimindeki 16 F 4378 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden Varol, aracı yol kenarına park ederek indi. Bu sırada otomobil, birden hareket etti. Motor kısmındaki alevlere ve yoğun dumana aldırış etmeyen Varol, araca binip el frenini çekti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ALEVLERE ALDIRIŞ ETMEDİ; HAREKET EDEN OTOMOBİLİNE BİNİP EL FRENİNİ ÇEKTİ - Son Dakika

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