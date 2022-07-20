ALEVLERE ALDIRIŞ ETMEDİ; HAREKET EDEN OTOMOBİLİNE BİNİP EL FRENİNİ ÇEKTİ - Son Dakika
Üye Girişi

ALEVLERE ALDIRIŞ ETMEDİ; HAREKET EDEN OTOMOBİLİNE BİNİP EL FRENİNİ ÇEKTİ

20.07.2022 16:01

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Ayhan Varol'un (46), motor kısmından çıkan dumanı fark edip yol kenarına çektiği otomobili, aniden hareket etti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Ayhan Varol'un (46), motor kısmından çıkan dumanı fark edip yol kenarına çektiği otomobili, aniden hareket etti. Yangına aldırış etmeyen Varol, otomobile binip el freni çekti, o anlar kameraya yansıdı.

Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde Ayhan Varol yönetimindeki 16 F 4378 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden Varol, aracı yol kenarına park ederek indi. Bu sırada otomobil, birden hareket etti. Motor kısmındaki alevlere ve yoğun dumana aldırış etmeyen Varol, araca binip el frenini çekti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası alevler söndürüldü, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

YORUMLAR
500
Silivri'de hareket halindeki araç alev alev yandı Silivri'de hareket halindeki araç alev alev yandı Alevlere havadan müdahale yoğun bir şekilde devam ediyor Alevlere havadan müdahale yoğun bir şekilde devam ediyor
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ALEVLERE ALDIRIŞ ETMEDİ; HAREKET EDEN OTOMOBİLİNE BİNİP EL FRENİNİ ÇEKTİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:48 AB tutuştu! Gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltması istendi: Rusya üzerimizde baskı kurmaya çalışıyor
14:31 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Arjantinli yıldız Dybala yeni takımına imzayı attı
16:33 Cüzdanını takside düşüren futbolcu Neuer, kendisine cüzdanını teslim eden taksiciyi mutlu edemedi: Tam bir hayal kırıklığı!
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ironik KYK cevabı: O söyledi ben de yaptım
16:23 Bursa'da seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı! Alevlerin arasına dalan araç sahibi canını hiçe sayarak otomobili durdurdu
16:13 Herkes kimliğini merak ediyor! İşte 'yaşayan en çekici kadın' seçilen isim
16:01 Trabzonspor'un 28 yaşındaki kalecisi takımdan ayrıldı! Deneyimli eldiven yeni kulübüne imzayı attı
16:01 Narkozun etkisindeki genç, ameliyat bitiminde ezan okudu
16:00 Müge Anlı'nın kızı Lidya'nın son hali görenleri şaşırttı! Gittikçe annesine benziyor...
14:59 Merkez Bankası toplam rezervlerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 16:53:36. #1.13#
SON DAKİKA: ALEVLERE ALDIRIŞ ETMEDİ; HAREKET EDEN OTOMOBİLİNE BİNİP EL FRENİNİ ÇEKTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement