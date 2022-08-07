Soma'da orman yangını (2)

ALEVLERE HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
Manisa'nın Soma ilçesinde, saat 19.20 sıralarında çıkan orman yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Alevlere ilk müdahale yangın çıktıktan 8 dakika sonra yapılırken, Soma Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de 50 arazöz, 14 dozer, 12 su tankeri ile karadan, 4 helikopterle de havadan destek verdi.
GECE GÖRÜŞLÜ YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ GÖREV BAŞINDA
Öte yandan, saat 23.00 itibariyle gece görüşlü 2 yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek veriyor.
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