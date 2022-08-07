Soma'da orman yangını (2) - Son Dakika
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Soma'da orman yangını (2)

07.08.2022 02:52
Soma'da orman yangını (2)

ALEVLERE HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYORManisa'nın Soma ilçesinde, saat 19.20 sıralarında çıkan orman yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

ALEVLERE HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Manisa'nın Soma ilçesinde, saat 19.20 sıralarında çıkan orman yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Alevlere ilk müdahale yangın çıktıktan 8 dakika sonra yapılırken, Soma Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de 50 arazöz, 14 dozer, 12 su tankeri ile karadan, 4 helikopterle de havadan destek verdi.

GECE GÖRÜŞLÜ YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ GÖREV BAŞINDA

Öte yandan, saat 23.00 itibariyle gece görüşlü 2 yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek veriyor.

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Soma'da orman yangını ile mücadeleye devam ediliyor Soma'da orman yangını ile mücadeleye devam ediliyor Manisa'da orman yangını çıktı Manisa'da orman yangını çıktı
Kaynak: DHA

Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Soma'da orman yangını (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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