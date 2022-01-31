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Alevlere karlı müdahale - Son Dakika

Alevlere karlı müdahale

31.01.2022 13:55
Alevlere karlı müdahale

Tokat'ta traktörde çıkan yangın kepçeyle kar dökülerek söndürüldü.

Tokat'ta traktörde çıkan yangın kepçeyle kar dökülerek söndürüldü.

Tokat'ın Turhal ilçesinde yoğun kar yağışı karla mücadele ekiplerini alarma geçirdi. Turhal Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri Çivril köyü yakınlarında çalışma yaparken park halindeki traktörün alev aldığını fark etti. Yangını söndürmek için harekete geçen ekipler alevlere sıra dışı bir yöntemle müdahale etti. Yanan traktörün üzerine kepçe ile kar döken ekipler, kısa sürede yangını söndürdü. O anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - TOKAT

Alevlere karlı müdahale

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yangın, Tokat, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alevlere karlı müdahale - Son Dakika


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