Son Dakika Haberleri: Alevlere Teslim Olan Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Alevlere Teslim Olan Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi

12 dakika önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alevlere Teslim Olan Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi, System.String[]
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kandıra ilçesi Karlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sedat T. İsimli bir vatandaşa ait 2 katlı ahşap evde elektrik kontağından çıkan kıvılcımların ahşapları tutuşturması sonucunda yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı evi gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin sardığı ev kullanılamaz hale gelirken, çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 07:05 Kaynak: İHA

İtfaiye, Kandıra, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eski Kocası Tarafından Evi Yakılan Kadın, Gördüğü Manzara Karşısında Şoka Girdi Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü

Nişan Yolunda Minibüs Şarampole Devrildi: 3 Ölü, 14 Yaralı Liseli Kızı Kaçırıp Dehşeti Yaşatan Sapığın Savunması Pes Dedirtti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 19:17:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alevlere Teslim Olan Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]