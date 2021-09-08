Alevlere teslim olan ahşap ev, kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Alevlere teslim olan ahşap ev, kullanılamaz hale geldi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kullanılmaz hale gelen evden çıkartılan Kur-an'ı Kerim ise evde yaşayan aileye teslim edildi.

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi İhsaniye Merkez Mahallesi Beyoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde 4 kişilik ailenin yaşadığı iki katlı ahşap evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, evi sardı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da can kaybı olmazken, ev kullanılmaz hale geldi. Öte yandan, itfaiye ekipleri tarafından evde bulunan Kur-an'ı Kerim ise evde yaşayan aileye teslim edildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.