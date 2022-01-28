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Alevlere teslim olan aracı kar atarak söndürmeye çalıştılar: O anlar kamerada - Son Dakika

Alevlere teslim olan aracı kar atarak söndürmeye çalıştılar: O anlar kamerada

28.01.2022 15:26
Alevlere teslim olan aracı kar atarak söndürmeye çalıştılar: O anlar kamerada

Sultangazi'de içerisinde baba ile kızın bulunduğu hafif ticari araç seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı.

Sultangazi'de içerisinde baba ile kızın bulunduğu hafif ticari araç seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Baba ve kızı kendilerini son anda dışarı atarken, vatandaşlar alevlere teslim olan aracı kar atarak söndürmeye çalıştı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Olay saat 12.30 sıralarında Sultangazi Yunusemre Mahallesi 1390 Sokak üzerinde meydana geldi. Metin İlgazı, 10 gün önce satın aldığı hafif ticari araç ile hareket ettikten bir süre sonra araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Yanında bulunan küçük kızının "Baba duman kokusu geliyor" diye uyarısı üzerine İlgazı ve küçük kızını da alarak araçtan indi. Bu sırada araç bir anda alev topuna döndü. Aracın yandığını gören vatandaşlar ise bir yandan itfaiye ve polis ekiplerine haber verirken bir yandan da alevleri kar atarak söndürmeye çalıştı.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler, alevlerin yükseldiği ön kısmını söndürdükten kısa süre sonra kapalı kasa olan aracın arka kısmından dumanlar yükselmeye başladı. İtfaiye ekipleri arka kapıyı önce balta kullanarak kırmaya çalıştı ardından ise bir türlü açılamayan kapıyı makas yardımı ile kesmek zorunda kaldı. Bu esnada araç alt kısmından yeniden alev alınca yakıt deposunun delindiği ve mazot döküldüğü anlaşıldı. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından söndürülen araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

O anları anlatan Metin İlgazı, "Kızım ile birlikte aracıma bindik ve çalıştırdım. Yaklaşık 10 dakika boyunca çalıştı aşağı sokaktan buraya gelene kadar araç bir anda alev aldı. Biz de hemen kendimizi dışarıya attık. O anda araç komple yanmaya başladı. Aracı 10 gün önce aldım ve bakımların da elektrikçide yaptırdım. Kaloriferi çalışmıyordu yaptırdım ama bir aksilik yoktu. Bize bir tuzak mı kurdular ne yaptılarsa bilmiyorum. Bu ay sonunda aracım ile memlekete gidecektim" diye konuştu.

Aracın alev alarak yandığı ve vatandaşların kar atarak söndürmeye çalıştığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. - İSTANBUL

Alevlere teslim olan aracı kar atarak söndürmeye çalıştılar: O anlar kamerada

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Tragger, Baba, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alevlere teslim olan aracı kar atarak söndürmeye çalıştılar: O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alevlere teslim olan aracı kar atarak söndürmeye çalıştılar: O anlar kamerada - Son Dakika
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