Alevlere teslim olan aracı küle dönmekten itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alevlere teslim olan aracı küle dönmekten itfaiye kurtardı - Son Dakika

Alevlere teslim olan aracı küle dönmekten itfaiye kurtardı

7 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alevlere teslim olan aracı küle dönmekten itfaiye kurtardı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi 1319 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Bilgin yönetimindeki 41 ABR 821 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü Bilgin, aracı durdurarak durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.


Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, araçta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, İtfaiye, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:21 Kaynak: İHA
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