Alevlere teslim olan binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Alevlere teslim olan binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı

7 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binada çıkan yangın nedeni ile içeride mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alevlere teslim olan binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binada çıkan yangın nedeni ile içeride mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Yeni Kent Mahallesi Islık Göl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan 7 katlı binanın 6. katında bulunan evde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan da binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Binada mahsur kalan çok sayıda vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler kısa sürede alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

(Hakan Öztürk/İHA)

Kocaeli, İtfaiye, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 08:05 Kaynak: İHA
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