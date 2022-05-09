Alevlere teslim olan cami lojmanı kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Alevlere teslim olan cami lojmanı kullanılamaz hale geldi

09.05.2022 09:34

Alevlere teslim olan cami lojmanı kullanılamaz hale geldiKASTAMONU Kastamonu'da bir cami lojmanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alevlere teslim olan cami lojmanı kullanılamaz hale geldi

KASTAMONU Kastamonu'da bir cami lojmanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun merkeze bağlı Yukarıbatak Köyü İmam Hatibi Hasan Şengül'ün ikamet ettiği cami lojmanında, henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, lojmanda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Alevlere teslim olan cami lojmanı kullanılamaz hale geldi
Alevlere teslim olan cami lojmanı kullanılamaz hale geldi
Alevlere teslim olan cami lojmanı kullanılamaz hale geldi
Alevlere teslim olan cami lojmanı kullanılamaz hale geldi
Alevlere teslim olan cami lojmanı kullanılamaz hale geldi
Alevlere teslim olan cami lojmanı kullanılamaz hale geldi
Alevlere teslim olan cami lojmanı kullanılamaz hale geldi
Alevlere teslim olan cami lojmanı kullanılamaz hale geldi
Alevlere teslim olan cami lojmanı kullanılamaz hale geldi
Alevlere teslim olan cami lojmanı kullanılamaz hale geldi
Alevlere teslim olan cami lojmanı kullanılamaz hale geldi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alevlere teslim olan cami lojmanı kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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