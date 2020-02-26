Alevlere teslim olan dairedeki kuşu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Aksaray'da 5 katlı apartmanın 4. katındaki dairenin balkonunda çıkan yangında mutfak kısmı alevlere teslim olurken, kapıyı kırarak içeriye giren itfaiye ekipleri evde bulunan kuşu kurtardı.



Yangın, saat 10.30 sıralarında Paşacık Mahallesi 1613. Sokak Çamlıca Palas Sitesi B Blok 4. kattaki evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte memur olan Fatih Atila (43) ve İlknur Atila (39), sabah 2 çocukları ile birlikte kahvaltı yaptıktan sonra evden çıktı. Çocukları okula bıraktıktan sonra iş yerlerine geçen çiftin evlerinin mutfak balkonunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kullanılmayan eşyaların bulunduğu balkonda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek dairenin mutfağına da sıçradı. Evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen doğalgaz ve elektrik arıza ekipleri, binadaki gaz ve elektriği keserek önlem aldı. İtfaiye ekipleri, yangın merdiveniyle dairenin mutfak kısmına ulaşarak alevlere müdahale etti. İçeride birilerinin olması ihtimaline karşı dairenin kapısını balyozla kırarak içeri giren itfaiye, kimsenin bulunmadığı mutfakta kafeste bulunan kuşu alarak dışarıya çıkardı. Kafesteki muhabbet kuşu itfaiye tarafından aşağıya indirildikten sonra ev sahiplerinin komşularına teslim edildi.



Yangın haberini alarak eve gelen Fatih Atila, "Kimse yok, çocuklar okuldaydı. Her şeyi çektim, fiş falan yok" diye konuştu.



İtfaiye ekipleri bilgi almak isteyen ev sahibinin eşi İlknur Atila'ya, "İçeride kimse yok. Kuşunuzu da kurtardık" dedi. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdükten sonra evde yaptığı incelemede yangının çıkış nedenini tespit edemedi. Polis ekipleri de yangınla ilgili evde inceleme yaptı. - AKSARAY