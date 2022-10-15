Olay, Sungurlu ilçesine bağlı Çavuşcu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Kuyucuk'a ait evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden alevler yükseldiğini gören köy sakinleri itfaiyeye haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında, ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İHA

Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Alevlere teslim olan ev küle döndü - Son Dakika

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