Alevlere teslim olan ev küle döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Alevlere teslim olan ev küle döndü

15.10.2022 11:16
Alevlere teslim olan ev küle döndü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında, bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında, bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Sungurlu ilçesine bağlı Çavuşcu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Kuyucuk'a ait evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden alevler yükseldiğini gören köy sakinleri itfaiyeye haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında, ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

YORUMLAR
500
Park halinde alevlere teslim olan minibüs kullanılmaz hale geldi Park halinde alevlere teslim olan minibüs kullanılmaz hale geldi Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alevlere teslim olan ev küle döndü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:33 Madendeki patlamayla ilgili paylaşımlar emniyeti harekete geçirdi! 12 hesap yöneticisi teslim edildi
10:23 Bartın'da acı bekleyiş! Patlamanın yaşandığı maden ocağında çalışmalar devam ediyor
10:22 Patlama yaşanan maden ocağında mahsur kalan oğlunu bekleyen annenin feryatları yeri göğü inletti
10:11 Kocasını öldüren kadına 17 yıl 6 ay hapis verildi! Cezanın gerekçesi de belli oldu
10:08 Oğlunun düğününde karısını öldürüp kızını yaralayan gözü dönmüş adam kayıplara karıştı
10:07 Dekolteli kedi hırsızlarına verilen ceza isyan ettirdi: Manevi olarak yıkıldık
09:56 Kaza yapıp yan koltuğa geçti! Alkollü sürücünün yalanını kamera kayıtları ortaya çıkardı
09:14 Maden faciasından saniyelerle kurtulan işçiden çarpıcı sözler: O kattan bir ben sağ çıkabildim
09:04 Elazığ'da vahşet! İşkence ettiği kadını öldürüp cesedini çöp toplama merkezi yakınına attı
23:46 Bartın'daki maden faciasının haberini alan Ahmet Şafak konserini yarıda bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 11:27:34. #1.12#
SON DAKİKA: Alevlere teslim olan ev küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement