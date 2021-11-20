Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangında bir evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangında bir evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Coşnar Mevkiinde S.E'ye ait evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine çıkan yangına Cide Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını da tamamlandı. Yangında yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu. Yangında hasar gören evin sahibi S.E., olaya zamanında müdahale eden itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Yangının ardından emniyet güçleri, incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

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