Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi

27.05.2022 14:31
Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi

Isparta'nın Güneyce köyünde meydana gelen ev yangını Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü.

Isparta'nın Güneyce köyünde meydana gelen ev yangını Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü.

Isparta Orman İşletme Müdürlüğü, Davraz İşletme Şefliği; Güneyce köyünde ulaşım imkanı kısıtlı bulunan evde çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Isparta Orman İşletme Müdürlüğüne; 4 yangın ilk müdahale aracı, 2 arazöz, 1 pikap ve 1 su ikmal aracından oluşan müdahale timi ile harekete geçerek 13 dakika içerisinde yangına müdahale edip soğutma çalışmalarını tamamladı. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

Bölge Müdürü Rifat Ataş, iklim şartları açısından yangın hassasiyetinin yüksek ve riskli bir döneme girilmesi nedeniyle vatandaşları daha dikkatli olmaya davet etti. - ISPARTA

Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi
Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi
Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi
Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi
Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Isparta, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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