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Alevlere teslim olan evdeki yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Alevlere teslim olan evdeki yaşlı kadın hayatını kaybetti

19.01.2022 08:42

Çorum'un Mecitözü ilçesinde çıkan yangında 90 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde çıkan yangında 90 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Elvançelebi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Memnune Öztürk'e (90) ait evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine köye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Ekiplerin evde yaptığı incelemelerde Öztürk'ün yangın sırasında evden çıkamayarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlatılırken, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından yaşlı kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Tugay Göktürk-İHA)

Alevlere teslim olan evdeki yaşlı kadın hayatını kaybetti
Alevlere teslim olan evdeki yaşlı kadın hayatını kaybetti
Alevlere teslim olan evdeki yaşlı kadın hayatını kaybetti

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Elvançelebi, Mecitözü, Yangın, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Alevlere teslim olan evdeki yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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