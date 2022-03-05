Alevlere teslim olan evinin söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi - Son Dakika
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Alevlere teslim olan evinin söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi

05.03.2022 00:31

Alevlere teslim olan evinin söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi Çatısının yandığını komşularından öğrendi Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2 katlı evin çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Alevlere teslim olan evinin söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi

Çatısının yandığını komşularından öğrendi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2 katlı evin çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Evlerinin alevler içerisinde kaldığını gören yaşlı kadın ise söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi.

Yangın, Siritiye Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.T.'nin ikamet ettiği 2 katlı evin çatısı, henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. İ.T. ve bir alt katında yaşayan anne ile babası komşularının haber vermesi üzerine evi boşalttı. Çıkan yangında İ.T., gözünden hafif bir şekilde yaralanırken durum itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken evlerinin alevler içerisinde kaldığını gören yaşlı kadın çalışmaları gözyaşlarıyla izledi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Alevlere teslim olan evinin söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi
Alevlere teslim olan evinin söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi
Alevlere teslim olan evinin söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kocaeli, Gölcük, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alevlere teslim olan evinin söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi - Son Dakika


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