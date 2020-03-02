Alevlere teslim olan gecekondu küle döndü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alevlere teslim olan gecekondu küle döndü - Son Dakika

Alevlere teslim olan gecekondu küle döndü

6 saat önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 5 kişinin yaşadığı gecekondu çıkan yangında küle döndü.

Alevlere teslim olan gecekondu küle döndü, System.String[]

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 5 kişinin yaşadığı gecekondu çıkan yangında küle döndü.


Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Suriye vatandaşı olan 5 kişinin yaşadığı gecekonduda henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, alevler kısa sürede tüm binayı sardı.


Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekiple yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipleri tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde evde yangın sırasında kimsenin bulunamadığı belirlendi. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekipler inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli, Darıca, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:42 Kaynak: İHA
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