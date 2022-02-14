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Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu - Son Dakika

Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu

14.02.2022 18:58

Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu Geri dönüşüm tesisi alev alev yandı, dumanları gökyüzünü kapladı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alevlere teslim olan geri dönüşüm tesisi kullanılmaz hale geldi.

Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu

Geri dönüşüm tesisi alev alev yandı, dumanları gökyüzünü kapladı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alevlere teslim olan geri dönüşüm tesisi kullanılmaz hale geldi. Ekipler yangına müdahale ederken tesisin yanışı havadan görüntülendi.

Yangın, Tekeler Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tesiste henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken durum itfaiye ekiplerine sevk edildi. Olay yerine jandarma, çok sayıda itfaiye ve tedbir amaçlı ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının tesis yanında bulunan kereste fabrikasına sıçramaması için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları başlatıldı. Alevlere teslim olan geri dönüşüm tesisinin yanışı ve soğutma işlemleri ise havadan görüntülendi.

Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu
Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu
Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu
Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu
Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu
Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu
Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu
Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu
Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu
Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu
Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu
Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu
Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu
Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu

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geri dönüşüm, Sakarya, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu - Son Dakika


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