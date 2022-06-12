Olay, İnebolu ilçesine bağlı Erenyolu köyü Şişmanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Sergin'e ait evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına köylüler ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar neticesinde yangın itfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

Kastamonu, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Alevlere teslim olan iki katlı ev küle döndü - Son Dakika

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