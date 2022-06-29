Alevlere teslim olan kokoreç dükkanı küle döndü - Son Dakika
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Alevlere teslim olan kokoreç dükkanı küle döndü

29.06.2022 09:26
Alevlere teslim olan kokoreç dükkanı küle döndü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kokoreç dükkanı olarak kullanılan bir iş yeri, meydana gelen yangında küle döndü.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kokoreç dükkanı olarak kullanılan bir iş yeri, meydana gelen yangında küle döndü.

Yangın, Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 29 Ekim Bulvarında yer alan F.T.'ye ait bir kokoreç dükkanından henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların yerini kısa sürede alevlerin almasıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri çağrıldı. İhbar üzerine gelen ekipler, hızlı bir şekilde iş yerini saran alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, güvenlik güçleri ise çevrede önlem aldı. Alevleri kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarını sürdürdü.

Çalışmalarını tamamlanmasından ardından kokoreç dükkanı küle dönerken, yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, Merkezefendi, İtfaiye, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alevlere teslim olan kokoreç dükkanı küle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alevlere teslim olan kokoreç dükkanı küle döndü - Son Dakika
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