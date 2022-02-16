Üye Girişi
Kastamonu'da 15 ev alevlere teslim oldu - Son Dakika

Kastamonu'da 15 ev alevlere teslim oldu

16.02.2022 18:22

Kastamonu'da 15 ev alevlere teslim oldu Kastamonu'da 15 evin alevlere teslim olduğu köy havadan görüntülendi.

Kastamonu'da 15 ev alevlere teslim oldu

KASTAMONU - Kastamonu'da 15 evin alevlere teslim olduğu köy havadan görüntülendi.

Olay, Kastamonu'nun merkez ilçesine bağlı Akkaya Başören köyünde bir evde yangın çıktı. Kosa sürede yangının büyümesi sonrasında 15 ev alevlere teslim oldu. Bölgeye çok sayıda itfaiye, orman, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çıkan yangında evler kullanılmaz gale gelirken, ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Alevlere teslim olan köy dronla havadan görüntülendi.

Kastamonu'da 15 ev alevlere teslim oldu
Kastamonu'da 15 ev alevlere teslim oldu
Kastamonu'da 15 ev alevlere teslim oldu
Kastamonu'da 15 ev alevlere teslim oldu

YORUMLAR
500

Kastamonu, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da 15 ev alevlere teslim oldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:38 Rumeli türkülerinin sevilen ismi Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı
18:37 16 yaşındaki Sıla'yı böyle katletti! İnternette tanıştılar, nişanlandığını duyunca cinnet getirdi
18:35 Sudan tasarruf etmek için iç çamaşırı giymeyi bıraktı! Sporcu kadın, sözleriyle gündem oldu
18:03 Çinli bilim insanlarından şaşırtan gelişme:160 milyon yıllık dünyanın en eski çiçek tomurcuğu fosili bulundu
18:01 Rıdvan Dilmen'in programı neden ekranlarda yok? Görüştüğü yeni kanal çok şaşırtacak
17:53 Savaşın ayak sesleri Abramovich'in servetini sıfırladı! Bir günde buhar olan para şaşkınlık yarattı
17:45 Kurtlar Vadisi dizisi 19 yıl sonra sosyal medyada gündem oldu! HD olarak yeniden yayınlanınca trendlere girdi
17:39 Destici'den Seçim Yasası çıkışı: Ben yüzde 7 maddesine oy vermem
17:34 Türk definecinin kazı planı filmleri aratmadı! Ev kiralayıp alttan alttan 6 ay toprağı kazmış
17:31 117 koyunu gözü önünde telef olan çiftçi, çaresizlik içerisinde ağladı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 18:50:31. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da 15 ev alevlere teslim oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement