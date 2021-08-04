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Alevlere teslim olan Mazı Mahallesi havadan görüntülendi - Son Dakika

Alevlere teslim olan Mazı Mahallesi havadan görüntülendi

04.08.2021 15:17

- Alevlere teslim olan Mazı Mahallesi havadan görüntülendi Milas'ta başlayan ve Bodrum'a sıçrayan orman yangınında alevlere teslim olan Mazı Mahallesi havadan görüntülenirken, pansiyon, ev ve araçlar yandı.

- Alevlere teslim olan Mazı Mahallesi havadan görüntülendi

Milas'ta başlayan ve Bodrum'a sıçrayan orman yangınında alevlere teslim olan Mazı Mahallesi havadan görüntülenirken, pansiyon, ev ve araçlar yandı.

MUĞLA - Bir haftadır devam eden Muğla'daki orman yangınlarında yerleşim birimleri de zarar gördü. Bodrum'da Mazı ve Çökertme Mahalleri alevlerden zarar görürken, vatandaşlar zarar gören işletme ve evlerinde hasar tespiti yaptırıyor

Milas'ta başlayıp Bodrum'a sıçrayan orman yangınında ilk hasarın oluştuğu Mazı Mahallesinde evler, pansiyonlar ve araçlar zarar gördü. Bodrum'un en güzel koylarından birisi olan Mazı havadan görüntülenirken, denizini mavisi dışında yerleşim birimi siyaha büründü.

Yakınını pansiyonu zarar gören vatandaş, "Ben bu evde duruyordum. Yan tarafta bizim kiracılarımız vardı. Aşağıda da müşterilerimizin kaldığı odalar vardı. Son ana kadar ağabeyim bu işletmede durmuş. Belki elimden bir şey gelir diye. Onlar bu işletmeyi kurarken hiçbir yeşile zarar vermemek için özellikle buna dikkat ettik. Ama yukarıdan gelen yangınla beraber buraları için yapabilecek bir şey yoktu. Bu iki bina prefabrikti. Plastik olduğu için çabuk alev aldı. Ağabeyim bunu görmüş ve söndürebilirim diye düşünmüş ama duman o kadar çok yoğun olunca yapabilecek bir şey olmadığını görünce o da gitmek zorunda kalmış. Alevler buradan aşağı sıçramış. Orada müşterilerimizin iki arabasını yakmış. Arabalar patlayınca diğer ahşap eve sıçramış. Aynı şekilde burada gördüğünüz gibi oraya da kül yağmış. Ardından komşumuzun işletmesindeki mutfak bölümü yanmış. Şemsiyelerimizin ve şezlonglarımızın yarısı yanmış. Yangının bize ağır bir hasar verdiğini söyleyebilirim. Elimizden gelen hiçbir şey yok. Çam ağaçları ile kaplı bir alan burası. Kozalaklar sıcakta yanınca çok ileri gidebiliyorlar. Oralarda da yangın başlayabiliyor. Çam ağacının dışında beklesek, yukarıdan yangın başlasa bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Denizden kova ile su taşısak da burayı söndüremezdik. Onunu için burada beklemenin bir yararı yoktu"

Mazı'da işletmecilik yapan 47 yaşındaki Zafer Alkan, "Yapabilecek herhangi bir şey yoktu. Çok hızlı geldi tepeden. Aşağıdaki çamların yanmasıyla burada insan gücünün yapabileceği bir şey yoktu. Son anda mutfağın üstü çökünce alevler durdu. Öyle müdahale etme şansımız oldu. Yangında restoran, bulaşıkhane, depo ve ofis yandı. 100 kişilik kamelya yandı" dedi.

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yangın, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alevlere teslim olan Mazı Mahallesi havadan görüntülendi - Son Dakika


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