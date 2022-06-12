Eskişehir'de çıkan yangında bir otel küle döndü - Son Dakika
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Eskişehir'de çıkan yangında bir otel küle döndü

12.06.2022 15:24

Eskişehir'de çıkan yangında bir otel küle döndü Eskişehir'de meydana gelen yangında alevlere teslim olan otel kullanılamaz hale geldi.

Eskişehir'de çıkan yangında bir otel küle döndü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de meydana gelen yangında alevlere teslim olan otel kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sivrihisar-1 Caddesi'nde meydana geldi. Tek katlı binanın üst katında bulunan bir otelde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden oteldekiler, binanın dışına çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında otel kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Eskişehir'de çıkan yangında bir otel küle döndü
Eskişehir'de çıkan yangında bir otel küle döndü
Eskişehir'de çıkan yangında bir otel küle döndü
Eskişehir'de çıkan yangında bir otel küle döndü
Eskişehir'de çıkan yangında bir otel küle döndü
Eskişehir'de çıkan yangında bir otel küle döndü
Eskişehir'de çıkan yangında bir otel küle döndü
Eskişehir'de çıkan yangında bir otel küle döndü
Eskişehir'de çıkan yangında bir otel küle döndü
Eskişehir'de çıkan yangında bir otel küle döndü
Eskişehir'de çıkan yangında bir otel küle döndü

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ESKİŞEHİR - Yangın çıkan otel kullanılamaz hale geldi ESKİŞEHİR - Yangın çıkan otel kullanılamaz hale geldi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de çıkan yangında bir otel küle döndü - Son Dakika

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