Alevlere teslim olan otomobil, geceyi aydınlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Alevlere teslim olan otomobil, geceyi aydınlattı

08.10.2022 00:57
Alevlere teslim olan otomobil, geceyi aydınlattı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde seyir halinde olan otomobil, alevlere neslim olarak kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde seyir halinde olan otomobil, alevlere neslim olarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre dün gece 21.20 sularında Çınar ilçesi Göksü Barajı yakınlarında seyir halinde olan otomobilde angın çıktı. Sürücü can havliyle otomobilden çıkarken araç, alevlere teslim oldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yol, yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Ekipler, yangını kontrol altına alıp söndürdü. Olayda, yaralı ve can kaybı yaşanmaz araç, kullanılamaz hale geldi. Yol, ekiplerin çalışmaları sonrası ulaşıma açıldı. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
Arnavutköy'de park halindeki araçlara çarpıp takla attı Arnavutköy'de park halindeki araçlara çarpıp takla attı Ağır yaralanan motorlu kurye yaşam mücadelesini kaybetti Ağır yaralanan motorlu kurye yaşam mücadelesini kaybetti Marifetmiş gibi sosyal medyadan paylaştılar, ehliyetlerine el konuldu Marifetmiş gibi sosyal medyadan paylaştılar, ehliyetlerine el konuldu
Kaynak: İHA

Diyarbakır, Tragger, Çınar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alevlere teslim olan otomobil, geceyi aydınlattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:06 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un TRT röportajındaki hareketi görenleri şaşırttı
00:30 Üst düzey BBP'li isim istifasını açıkladı: AK Parti'ye oy istemem
23:59 HDP'den siyasette dengeleri değiştirecek 6'lı masa çıkışı
23:21 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin cinsel taciz itirafı stüdyoda şok etkisi yarattı
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:22 Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 05:59:58. #1.13#
SON DAKİKA: Alevlere teslim olan otomobil, geceyi aydınlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement