Alınan bilgilere göre dün gece 21.20 sularında Çınar ilçesi Göksü Barajı yakınlarında seyir halinde olan otomobilde angın çıktı. Sürücü can havliyle otomobilden çıkarken araç, alevlere teslim oldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Tragger, Çınar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Alevlere teslim olan otomobil, geceyi aydınlattı - Son Dakika

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