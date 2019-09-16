Son Dakika Haberleri: Alevlere teslim olan samanlık kül oldu
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Alevlere teslim olan samanlık kül oldu

2 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde alevlere teslim olan samanlık tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Alevlere teslim olan samanlık kül oldu, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde alevlere teslim olan samanlık tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı bağlı Danişment köyünde meydana geldi. Emin Ulaş'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin sardığı samanlıktaki yangını gören çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilene kadar köylüler yangının eve sıçramaması için kovalarla müdahale etmeye çalıştı. Yetersiz kalan müdahalelerin ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmayla yangını tamamen kontrol altına aldı. Samanlığı kullanılmaz hale getiren yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:06 Kaynak: İHA
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