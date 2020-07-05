Alevleri görünce hem çekti hem de ağlayarak dua etti - Son Dakika

Alevleri görünce hem çekti hem de ağlayarak dua etti

Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Şevkiler Köyü'nde çıkan yangında 2 ev ile 1 traktör kül oldu.

Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Şevkiler Köyü'nde çıkan yangında 2 ev ile 1 traktör kül oldu. O anları cep telefonu ile kaydeden bir kadın ağlayarak yangının sönmesi için dua etti.

Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri: Masal anlatıyor
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene


Edinilen bilgiye olay ilçeye bağlı Şevkiler Köyü Demirciler Mahallesi'nde meydana geldi. Raşit Akbaş'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evin bitişiğinde bulunan Osman Göktaş'a ait tek katlı eve sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınabilen yangında iki ev ve 1 traktör tamamen yanarak kül oldu.


Yangının çıkış nedeni için ekipler çalışma başlatırken, evde kimsenin bulunmaması faciayı engelledi.


Öte yandan alevlerin tüm evi sardığı anları cep telefonu ile kaydeden kadın hem ağladı hem de rüzgarın dinmesi ve yangının sönmesi için dua etti. - KARABÜK

Eskipazar, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 23:59 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alevleri görünce hem çekti hem de ağlayarak dua etti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:42 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı 16:08 65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü 15:18 Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:58 Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı 14:43 Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:46 Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 11:02 Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var 09:56 Memurenin kalçasını elleyen müdür tacizden ceza aldı; Yargıtay, "Babacan tavır" diyerek kararı bozdu 09:41 Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü 09:36 Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, ABD başkanlığı için Trump'ın rakibi oldu 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
00:13
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
23:41
Manuel da Costa'nın kalp bölgesine tekme atan Feghouli kırmızı kartla oyun dışında kaldı
21:49
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi
21:30
İkinci dalga paniği yaşayan İspanya'da tehlike çanları çalıyor! 2 günde 270 bin kişi karantinaya alındı
20:24
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
20:01
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
19:40
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
19:09
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
18:35
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
17:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 06:13:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alevleri görünce hem çekti hem de ağlayarak dua etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]