Alevleri görünce hem çekti hem de ağlayarak dua etti - Son Dakika

Alevleri görünce hem çekti hem de ağlayarak dua etti

Alevleri görünce hem çekti hem de ağlayarak dua etti Karabük'te 2 ev, 1 traktör yangında kül oldu Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Şevkiler Köyü'nde çıkan yangında 2 ev ile 1 traktör kül oldu.

Alevleri görünce hem çekti hem de ağlayarak dua etti

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Karabük'te 2 ev, 1 traktör yangında kül oldu

KARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Şevkiler Köyü'nde çıkan yangında 2 ev ile 1 traktör kül oldu. O anları cep telefonu ile kaydeden bir kadın ağlayarak yangının sönmesi için dua etti.

Edinilen bilgiye olay ilçeye bağlı Şevkiler Köyü Demirciler Mahallesi'nde meydana geldi. Raşit Akbaş'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evin bitişiğinde bulunan Osman Göktaş'a ait tek katlı eve sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınabilen yangında iki ev ve 1 traktör tamamen yanarak kül oldu.

Yangının çıkış nedeni için ekipler çalışma başlatırken, evde kimsenin bulunmaması faciayı engelledi.

Öte yandan alevlerin tüm evi sardığı anları cep telefonu ile kaydeden kadın hem ağladı hem de rüzgarın dinmesi ve yangının sönmesi için dua etti.

Eskipazar, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 02:57 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alevleri görünce hem çekti hem de ağlayarak dua etti - Son Dakika
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