Son Dakika Haberleri: Alevleri Park Halindeki Araca Sıçramadan Söndürdüler

Alevleri Park Halindeki Araca Sıçramadan Söndürdüler

1 saat önce

Bilecik'te en işlek caddesine alev alan geri dönüşüm konteynırından yükselen alevler, yanındaki park halindeki araca sıçramadan market çalışanları tarafından söndürüldü.

Alevleri Park Halindeki Araca Sıçramadan Söndürdüler, System.String[]
Bilecik'te en işlek caddesine alev alan geri dönüşüm konteynırından yükselen alevler, yanındaki park halindeki araca sıçramadan market çalışanları tarafından söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi Bankalar mevkiindeki çöp konteynerının yanına konulan geri dönüşüm konteynırı içindeki kartonlar henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tutuştu. Alevler konteynırı bir anda sararken, bitişiğindeki park halindeki araca sıçramadan market çalışanları tarafından fark edildi. Çalışanlar ellerindeki kovaları marketten su doldurarak yangını söndürürken kaza ucuz atlatıldı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:52 Kaynak: İHA

Teyfikbey Caddesi, Bilecik, 3. Sayfa
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