Son Dakika Haberleri: Alevlerin arasına dalan itfaiye eri genç kadını kurtardı
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Alevlerin arasına dalan itfaiye eri genç kadını kurtardı

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan yangında ev sakini genç kadının vücudunda 3'üncü derece yanık oluşurken, kendisini kurtaran itfaiye eri ise dumandan etkilenerek baygınlık geçirdi.

Alevlerin arasına dalan itfaiye eri genç kadını kurtardı, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan yangında ev sakini genç kadının vücudunda 3'üncü derece yanık oluşurken, kendisini kurtaran itfaiye eri ise dumandan etkilenerek baygınlık geçirdi.

Yangın, saat 01.15 sıralarında ilçeye bağlı Akarcalı Mahallesi 1095. Sokak üzerinde bulunan iki katlı binanın giriş katında çıktı. Eşi cezaevinde bulunan 1 çocuk annesi Özgehan G. (24), evde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle ikamette yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekiplerce alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

İTFAİYE ERİ BAYGINLIK GEÇİRDİ Yangın esnasında ikametin içerisinde bulunan genç kadını kurtarmak için içeriye giren itfaiye eri Mehmet Ç (42), evin içerisinden çıktığı sırada kapı önünde fenalık geçirerek bayıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince, ev sahibi Özgehan G. ve itfaiye eri Mehmet Ç. İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı genç kadının hayati tehlikesi bulunurken, itfaiye erinin ise sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Özgehan G'nin 5 yaşındaki kızı Nehir'in yangın esnasında komşuda olması ise yüreklere su serperken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mustafa İç/İHA)

İtfaiye, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:10 Kaynak: İHA
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