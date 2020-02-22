Alevlerin arasında iki çocuğu ile birlikte mahsur kaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alevlerin arasında iki çocuğu ile birlikte mahsur kaldı - Son Dakika

Alevlerin arasında iki çocuğu ile birlikte mahsur kaldı

7 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çocukların oyun oynarken sobanın üzerine attığı minder alev alınca yangına sebep oldu.

Alevlerin arasında iki çocuğu ile birlikte mahsur kaldı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çocukların oyun oynarken sobanın üzerine attığı minder alev alınca yangına sebep oldu. Dumandan etkilenen anne ve çocukları hastanelik oldu.


Yangın Yeniceköy Mahallesi Karşıyakaya Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında bulunan dairede meydana geldi. İddiaya göre, Soba bulunan odada oyun oynayan Ömer ve Faruk C. isimli iki kardeş yanan sobanın üzerine minder koydu. Alev alan minderden sıçrayan kıvılcımlar odadaki diğer eşyaları da tutuşturunca alevler bir anda odayı sardı.


Odada bulunan çocukların çığlık sesleri üzerine mutfakta bulunan anne hemen çocuklarının yardımına koştu. Komşuların ihbarı üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İçeride mahsur kalan Ömer C, Faruk C, ve anne Şeymanur C yangın yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Duman etkilenen anne ve çocukları ile onlara yardım etmeye çalışan Muhammed O. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Bursa, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:22 Kaynak: İHA
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