Alevlerin arasında kalan 11 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alevlerin arasında kalan 11 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti - Son Dakika

Alevlerin arasında kalan 11 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti

6 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde 2 katlı ikamette meydana gelen yangında, alevlerin arasında kalan 5. Sınıf öğrencisi 11 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti.

Alevlerin arasında kalan 11 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde 2 katlı ikamette meydana gelen yangında, alevlerin arasında kalan 5. Sınıf öğrencisi 11 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Kapıkaya Mahallesi Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. İddia göre, 2 katlı ikametin birinci katında henüz belirlenmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın esnasında 2. katta bulunan ve 5. Sınıf öğrencisi olan Merve Kedik (11), hızla yayılan alevlerin arasında kaldı. Durumu gören vatandaşlar jandarma ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde alevler kontrol altına alınırken, yangından etkilenen ahşap çatı ile ahşap tavan çöktü. Ekiplerin uzun süreli çalışmaları neticesinde enkaz altında kalan Merve Kedik'in cansız bedenine ulaşıldı.

ÇOK SAYIDA YETKİLİ OLAY YERİNE GELDİ

Yaşanılan olayın bilgisini alan ve Aliağa Kaymakam Vekili Fatih Kızıltoprak, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, CHP İlçe Başkanı Özlem Şan Oğuzhan ve çok sayıda yetkili olay yerine gelerek, çalışma yapan ekiplerden bilgi aldı.

Öte yandan, 11 yaşındaki küçük kızın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:40 Kaynak: İHA
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Alevlerin arasında kalan 11 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti
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