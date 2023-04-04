Alevlerin arasında kalan itfaiye eri hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Alevlerin arasında kalan itfaiye eri hastanede hayatını kaybetti

04.04.2023 12:37
Alevlerin arasında kalan itfaiye eri hastanede hayatını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çatı yangınına müdahale eden itfaiye eri, çatının çökmesi neticesinde alevlerin arasına düştü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çatı yangınına müdahale eden itfaiye eri, çatının çökmesi neticesinde alevlerin arasına düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan itfaiye eri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yağcılar Mahallesi Derya Sokak üzerindeki çatı yangını ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Çatıda çalışma yapan Yusuf Turgut isimli itfaiye eri, çatının çökmesi neticesinde alevlerin arasında kalarak ağır yaralandı. Olay yerindeki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Turgut, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Turgut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Turgut'un ekip arkadaşları ise olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Sakarya, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alevlerin arasında kalan itfaiye eri hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika


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