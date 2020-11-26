Alevlerin arasında kalan kadın ağır yaralandı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Dibektaş köyünde bahçede çalılıkları yakan kadın, rüzgarın etkisi ile alevlerin arasında kalarak ağır yaralandı.

Olay Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Dibektaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 61 yaşındaki H.İ. isimli kadın bahçede biriken çalılıkları bir araya getirerek yakmaya başladı. Bir anda alev alan çalılıklarda başlayan yangının rüzgarın da etkisiyle büyümesi sonrasında kadın, bir anda alevlerin arasında kaldı. Olayı gören vatandaşların müdahalesi sonrasında alevler arasından kurtarılan kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil servisine kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Tedavi altına alınan H.İ., durumu ağırlaşınca Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi yoğun bakım servisine sevk edildi. Yaşlı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. - DÜZCE