Turgutreis Mahallesi 7071 Sokak'ta bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangından yükselen dumanlar, geniş bir alandan görüldü. Yangında evde alevlerin arasında kalan Muhterem Tokgöz isimli kadın binadan aşağı atlayarak yaralandı. Vücudunda yanıklar olduğu öğrenilen 65 yaşındaki yaralı 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangında itfaiye ve Aya Arama Kurtarma ekipleri yangının söndürebilmek için büyük çaba harcadı.

Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Alevlerin arasında kalan kadın, ikinci kattan aşağı atladı - Son Dakika

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