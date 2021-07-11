Alevlerin arasında kalan kaplumbağa kurtarıldı - Son Dakika

Malatya'da çıkan örtü yangınında alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Karabağ Mahallesi Demirci Küme Evleri mevkiinde derelik alanda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı örtü yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa ise ekipler tarafından kurtarıldı. Su tutularak serinletilen kaplumbağa daha sonra doğal ortama salındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(Hasan Eryılmaz/İHA)