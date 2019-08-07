Alevlerin arasında kalan kaplumbağaları ekipler kurtardı
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Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde sazlık alanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan iki kaplumbağa itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:42 Kaynak: AA
'nın Köprübaşı
ilçesinde sazlık alanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan iki kaplumbağa itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Borlu
Mahallesi Çay
Kenarı mevkisindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına müdahale eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Köprübaşı İtfaiye
Amirliği ekipleri, alevlerin arasında iki kaplumbağa olduğunu belirledi.
Ekipler, kaplumbağaları zarar görmeden bölgeden çıkardı. Yaralanmadıkları belirlenen kaplumbağalar doğaya salındı.
Söndürülen yangında yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.
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