Son Dakika Haberleri: Alevlerin arasında kalan yavru kedileri ve annelerini itfaiye kurtardı

Alevlerin arasında kalan yavru kedileri ve annelerini itfaiye kurtardı

6 saat önce

Adıyaman'da metruk bir binada çıkan yangında alevlerin arasında kalan 7 yavru kedi ile annelerini itfaiye ekipleri kurtardı.

Alevlerin arasında kalan yavru kedileri ve annelerini itfaiye kurtardı, System.String[]
Adıyaman'da metruk bir binada çıkan yangında alevlerin arasında kalan 7 yavru kedi ile annelerini itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Varlık Mahallesi Askerlik Şubesi yakınlarında bulunan metruk bir binada bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken alevlerin arasından gelen kedi sesleri ile kedi kurtarma operasyonu başlattı. Alevlerin arasından alınan 7 yavru kedi ile anneleri itfaiye ekipleri tarafından yanmaktan son anda kurtarıldı. Kucaklanarak alınan ve yangından dolayı zarar görmeyerek korkan yavru kediler ve anneleri güvenli bir yere bırakıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında söndürüldü. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:29 Kaynak: İHA
Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa
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