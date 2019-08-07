Alevlerin arasında kalan yavru köpekler kurtarıldı



ADANA'nın Kozan ilçesinde çalılıklarda çıkan yangında alevlerin arasında kalan 5 yavru köpekten 1'i telef oldu, 4'ü itfaiye ekibinin çabası ile kurtarıldı. İlçe merkezindeki Tufanpaşa Mahallesi Uludağ Sokak'taki boş arsadaki çalılık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bu arada alevlerin içindeki köpek yavrularını gören itfaiye erleri, yangını bırakıp, yavruları kurtarabilmek için seferber oldu. Yavru köpeklerden 1'i telef olurken, 4'ü kurtarıldı. Su ile serinletilen 4 yavru köpeğe mahalle sakinleri sahip çıktı.



- Kozanadana