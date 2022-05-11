Alevlerin arasında kalarak ağır yaralanmıştı, yanık tedavi merkezine sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Alevlerin arasında kalarak ağır yaralanmıştı, yanık tedavi merkezine sevk edildi

11.05.2022 13:13
Alevlerin arasında kalarak ağır yaralanmıştı, yanık tedavi merkezine sevk edildi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde koyun ağılının yanındaki barakada çıkan yangına müdahale etmek isterken alevlerin arasında kalan vatandaş, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edilirken yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde koyun ağılının yanındaki barakada çıkan yangına müdahale etmek isterken alevlerin arasında kalan vatandaş, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edilirken yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, Kaynarca ilçesi Orta Mahalle'de dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle üzerinde bulunan boş bir arazide koyun besleyen Hayati Özcan, bölgeye gitti. İddiaya göre Özcan, ağılın yanında bulunan barakada yemek yapmak istediği esnada yangın çıktı. Yangını söndürmek isteyen talihsiz adam bir anda kendini alevlerin ortasında buldu. Alevlerin arasında kalan Özcan'ın can havliyle kendini dışarı attığı anlar kameralara yansıdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özcan, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisin ardından Özcan, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. - SAKARYA

Alevlerin arasında kalarak ağır yaralanmıştı, yanık tedavi merkezine sevk edildi
Alevlerin arasında kalarak ağır yaralanmıştı, yanık tedavi merkezine sevk edildi
Alevlerin arasında kalarak ağır yaralanmıştı, yanık tedavi merkezine sevk edildi
Alevlerin arasında kalarak ağır yaralanmıştı, yanık tedavi merkezine sevk edildi

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Karı kocayı öldüren sanığa iki kez müebbet hapis Son dakika haber! Karı kocayı öldüren sanığa iki kez müebbet hapis Polifarma'dan Marmara Üniversitesi'ne donanım desteği Polifarma'dan Marmara Üniversitesi'ne donanım desteği

Yanık Tedavi Merkezi, Araştırma, Kocaeli, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alevlerin arasında kalarak ağır yaralanmıştı, yanık tedavi merkezine sevk edildi - Son Dakika


Son Dakika
16:13 ABD'de 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon yüzde 8,3'e geriledi
16:04 Fernando Muslera: Kadıköy'deki şampiyonluğu unutamıyorum
16:00 Arkadaşlarına veda notu bırakıp, Karadeniz'e atladı: Yusuf'un hazin sonu
15:56 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan hakkında tahliye kararı
15:52 Aldatıldığı için Cem Belevi'den ayrılan İrem Derici'den manidar şarkı paylaşımı: Gücümü bulamıyorum
15:51 DEVA Partisi'nin Gaziantep mitingi yasaklandı
15:50 Kara Tahta dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Irmak, Atlas'a bir şans daha verecek mi?
15:43 Biden yönetiminden kongre üyelerine çağrı: F-16 satışına onay verin
15:41 Gülümse Kaderine dizisinin yeni bölümü bu akşam! Yaren'in kimliğinden habersiz olan Neval'e şok
15:34 "Kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni çıkış: Hepsi gönül huzuru içine giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 16:36:51. #1.11#
SON DAKİKA: Alevlerin arasında kalarak ağır yaralanmıştı, yanık tedavi merkezine sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement