Son Dakika Haberleri: Alevlerin Arasında Kaldı Rüya Sandı

Alevlerin Arasında Kaldı Rüya Sandı

1 saat önce

Alevlerin arasında kaldı rüya sandı İzmir'de korkutan yangınİZMİR - İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan bir evde yangın çıktı.

Alevlerin Arasında Kaldı Rüya Sandı, System.String[]
Alevlerin arasında kaldı rüya sandı
İzmir'de korkutan yangın

İZMİR - İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan bir evde yangın çıktı. Uyurken yangını fark eden ve can havliyle evden kaçan genç kız elinden yaralandı.
Yangın sabah saatlerinde Çamönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ürkmez Ailesi'ne ait evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, dumanları gören çevre sakinleri hemen itfaiyeye haber verdi. Yangın sırasında evde uyuyan ve duman kokusunu duyarak uyanan Kader Ürkmez isimli genç kız, can havliyle kendisini dışarıya atmak isterken yanan kapıdan dolayı elinden yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol atına alırken, ev ve evin içerisinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen ambulans ekipleri Kader Ürkmez'e ilk müdahaleyi de olay yerinde yaptı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
"Rüya görüyor sandı"
Yangın sırasında evde olan Kader Ürkmez, "Evde uyuyordum. Kalktığımda her yerin dumanla kaplı olduğunu gördüm. Hatta rüya gördüğümü sanıp tekrar uyuyacaktım. Kardeşimin yatağının yandığını görünce olayın farkına vardım ve onun yandığını düşündüm. Kendimi hemen dışarıya attım. Ben çıktıktan sonra alevler arttı ve ev çöktü. Sadece elimden yaralandım" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:37 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adaklık Koyunlarını Alevlerin Arasından Böyle Kurtardı İntihara Kalkışan Bedensel Engelli İkizini Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybetti Vinç Şoförünün Aracının Arkasına Kadınlarla İlgili Yazdırdığı Yazı Pahalıya Patladı İzmir'de Cumhur İttifakı Adayı Silahlı Saldırıya Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 01:17:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alevlerin Arasında Kaldı Rüya Sandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]