Alevlerin arasından 2 çocuk böyle çıkarıldı - Son Dakika
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Alevlerin arasından 2 çocuk böyle çıkarıldı

17.07.2023 14:45

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen yangında, itfaiye ekipleri alevlerin arasından 2 çocuğu kurtardı. Hastaneye kaldırılan çocukların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangın, Bursa'nın İznik ilçesi Eşrefzade Mahallesindeki 3 katlı binada meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından baygın vaziyette çıkarılan çocuklar, İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

- Alevlerin arasından 2 çocuk böyle çıkarıldı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen yangında, itfaiye ekipleri alevlerin arasından 2 çocuğu kurtardı. Hastaneye kaldırılan çocukların durumunun ağır olduğunu öğrenildi.

Yangın, Bursa'nın İznik ilçesi Eşrefzade Mahallesindeki 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın giriş katından dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yaşanan patlama sesinin ardından alevler bütün evi sardı. Olay yerine gelen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederken, evde yalnız oldukları öğrenilen 2 çocuk, itfaiye ekipleri tarafından baygın vaziyette çıkarıldı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuklar, İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan çocukların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA
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İtfaiye, Bursa, İznik, Güncel, Son Dakika

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