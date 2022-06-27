Alevlerin arasından komşuları kurtardı - Son Dakika
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Alevlerin arasından komşuları kurtardı

27.06.2022 18:57
Alevlerin arasından komşuları kurtardı

AYDIN'ın Çine ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında mahsur kalan Adil Çevik (85) komşuları tarafından kurtarılırken, alevler itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

AYDIN'ın Çine ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında mahsur kalan Adil Çevik (85) komşuları tarafından kurtarılırken, alevler itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Eski Çine Mahallesi'nde Adil Çevik'e ait tek katlı müstakil evde bugün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede tüm evi sardı. Yalnız yaşayan Adil Çevik içerde mahsur kaldı. Çevik, komşuları tarafından dışarı çıkartılarak kurtarılırken, itfaiye ekiplerine de haber verildi. İtfaiye ekipleri 1 saatlik çaba sonucunda alevleri söndürürken, ev kullanılmaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Çine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alevlerin arasından komşuları kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alevlerin arasından komşuları kurtardı - Son Dakika
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