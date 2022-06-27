Alevlerin arasından komşuları kurtardı

Eski Çine Mahallesi'nde Adil Çevik'e ait tek katlı müstakil evde bugün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede tüm evi sardı. Yalnız yaşayan Adil Çevik içerde mahsur kaldı. Çevik, komşuları tarafından dışarı çıkartılarak kurtarılırken, itfaiye ekiplerine de haber verildi. İtfaiye ekipleri 1 saatlik çaba sonucunda alevleri söndürürken, ev kullanılmaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

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