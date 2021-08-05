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Alevlerin arasından kurtarılan Nesibe teyze kahramanıyla buluştu - Son Dakika

Alevlerin arasından kurtarılan Nesibe teyze kahramanıyla buluştu

05.08.2021 10:16
Alevlerin arasından kurtarılan Nesibe teyze kahramanıyla buluştu, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde bir hafta önce çıkan orman yangınında evlerinde annesiyle alevler arasından kalan ve "Tüfeğim yanımda olsa kendimi öldürecektim" diyen Nesibe Öndeş kendilerini kurtaran ekip ile buluştu.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir hafta önce çıkan orman yangınında evlerinde annesiyle alevler arasından kalan ve "Tüfeğim yanımda olsa kendimi öldürecektim" diyen Nesibe Öndeş kendilerini kurtaran ekip ile buluştu. YAKUT görevlisine sarılan Nesibe Öndeş, "Sen benim artık oğlumsun, can borcum var" diyerek gözyaşı döktü.

Kızlarsekisi Mahallesi'nde 28 Temmuz'da çıkan yangında evlerinin dört bir yanına alevler ulaşınca 92 yaşındaki Mesude Yücel ile birlikte yaşayan Nesibe Öndeş (60) jandarmayı arayarak yardım istedi.

Bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine katılan Yüreğir Belediyesi Arama Kurtarma (YAKUT) ekibi telefonla irtibat kurdukları Nesibe Öndeşi karanlık ve duman içinde uzun süre aradılar. Tam vaz geçecekleri sırada Nesibe teyzenin fenerini dumanlar arasında fark eden YAKUT ekibinde bulunan Şafak Urşavaş. dumanlar ve alevlerin içinden geçerek Nesibe Öndeş ve annesi Mesude Yüce'yi evin ilerisinde yarı baygın halde ulaştı. Daha sonra yakında bulunan AFAD yetkilisi Mehmet Alboğa'dan destek alan ekip, anne kızı yangının arasından çıkardı.

Yangının ardından Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, YAKUT ekibi ile birlikte Nesibe Öndeş ve 90 yaşındaki annesi Mesude Yüce'yi alevlerin içinden kurtaran Şafak Urşavaş ile birlikte ziyaret ederek hayır duasını aldı. Nesibe Öndeş kendisini ve annesini alevlerden çıkaran YAKUT görevlisi Şafak Urşavaş ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i karşında görünce duygu dolu anlar yaşandı. YAKUT görevlisine "Sen benim artık oğlumsun, can borcum var" diyen Nesibe Öndeş göz yaşlarını tutamadı.

Nesibe Öndeş, "O kadar zor bir an yaşadım ki. Ogün sana dediklerim için çok özür dilerim. Bende biraz cesurmuşum ölmedim. Yeni bir televizyon almıştım onu kucağıma aldım. Taksiti duruyor. Tarlanın ortasında durdum. Devletimden Allah razı olsun. Bugün 14 tane koyun geldi. Bunlar artık benim evladım. Can borcum var. Yatarken dua ediyorum o alevlerin içinden bizi kurtardı. Ben senin anan oldum. O anı Allah kimseye yaşatmasın. Cehennem anı mahşer anı yaşandı" diye konuştu.

"Nesibe teyzenin hayır duasını almaya geldik"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Nesibe teyzinin hayır duasını almaya geldiklerini belirterek, "YAKUT personelimiz arkadaşımız Şafak Ursavaş o gün bana bir teyzemizi ve kızını kurtardıkları mesajını attıklarında çok duygulandım. Bir kişiyi kurtaran bütün insanlığı kurtarmış gibidir. Biz buna inanıyoruz. Teyzemizin hayır duasını almaya geldik. Devletimiz tüm imkanları ile vatandaşlarımızın yanında. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Valimiz, belediyelerimiz, kaymakamlığımız, Kızılay, AFAD, bakanlığımız, tüm ekipler sahada. Tez zamanda bu sıkıntılar giderilecek. Allah bir daha bugünleri göstermesin" diye konuştu.

YAKUT ekibinin sorumlusu olan Şafak Urşavaş ise, "Teyzemle telefon halindeyiz ama sadece cami gözüküyor. 15 dakika aradık bulamadık. Yol üstünde alevler vardı. Tam vazgeçeceğimiz anda yangın her tarafımızı sarmıştı. Tam yolda gelirken önümüzü dumanlar kapladı ışık yanar sönerken gördük. Sakinleştim ve duman aralandı. Teyzem yarı baygın yatıyordu, Nesibe teyze de dumanlar içinden gözüktü. Şu an tüylerim diken diken oluyor" diyerek çok mutlu olduklarını ifade etti. - ADANA

Alevlerin arasından kurtarılan Nesibe teyze kahramanıyla buluştu
Alevlerin arasından kurtarılan Nesibe teyze kahramanıyla buluştu
Alevlerin arasından kurtarılan Nesibe teyze kahramanıyla buluştu
Alevlerin arasından kurtarılan Nesibe teyze kahramanıyla buluştu
Alevlerin arasından kurtarılan Nesibe teyze kahramanıyla buluştu
Alevlerin arasından kurtarılan Nesibe teyze kahramanıyla buluştu
Alevlerin arasından kurtarılan Nesibe teyze kahramanıyla buluştu

Mevla, Kozan, Adana, AFAD, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Alevlerin arasından kurtarılan Nesibe teyze kahramanıyla buluştu - Son Dakika


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