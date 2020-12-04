Son dakika haberi! Alevlerin ardından deterjan fabrikası harabeye döndü - Son Dakika

Son dakika haberi! Alevlerin ardından deterjan fabrikası harabeye döndü

04.12.2020 21:04

Son dakika habere göre Alevlerin ardından deterjan fabrikası harabeye döndü Denizli'de deterjan fabrikasında meydana gelen yangın kontrol altına alındı.

Alevlerin ardından deterjan fabrikası harabeye döndü

DENİZLİ - Denizli'de deterjan fabrikasında meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası fabrika harabeye döndü. Olay yerine gelerek incelemede bulunan Vali Atik, "herhangi bir yaralı söz konusu değil" dedi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde deterjan farikasında akşam saatlerinde yangın meydana geldi. Yaklaşık 15 kişinin çalıştığı fabrikayı bir anda alevler sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun uğraşlar verdi. Fabrika içerisinde bulunan kimyasal maddelerin ara ara patlamaları ise çevrede paniğe neden oldu. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri alması ise dikkatlerden kaçmadı. Fabrikanın hemen yanında bulunan bir binaya alevlerin sıçraması ise korkuya neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik mücadelesinin ardından alevler kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başladı.

Fabrika harabeye döndü

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasıyla ortaya çıkan görüntü ise tüyleri ürperti. Alevlerin ve patlamaların ardından yaklaşılabilen fabrika harabeye döndü. Fabrika içerisindeki makineler ve forklift ile önünde bulunan bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Kimyasal maddelerin çıkardığı yoğun duman ve kokudan ise bazı vatandaşlar rahatsızlandı.

"Tüm Denizli'ye geçmiş olsun"

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, yangın ile ilgili açıklamada bulundu. Denizli'ye geçmiş olsun, herhangi bir yaralanan ve ya zarar görenin olmadığını belirten Vali Atik, "Öncelikle tüm Denizli'ye geçmiş olsun diyorum. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olağanüstü gayret ile yangını kontrol altına alma çalışmalarına devam ediyor. Tabi şu anda kamuoyunun merakla beklediği yangının çıkış sebebi bu konuda şu anda söyleyebileceğimiz bir şey yok. Ancak, soğutma çalışmaları bitirildikten sonra ekiplerimizin yapmış olduğu inceleme neticesinde yangının çıkış sebebi de ortaya çıkacaktır. Çok şükür can kaybı söz konusu değil, bu işin sevindirici kısmı tekrardan tüm Denizli'ye geçmiş olsun diyorum. Olağanüstü gayretlerinden dolayı da Denizli Büyükşehir Belediyemizin itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum. Şu anda içeride yangın başladığı sırada canlı insan ve diğer şeyler yok. Hastaneye giden vatandaşlarımızda çok küçük şeyler vardır, şu anda bizde öyle bir bilgide yok. Ama şu anda her an gibi bir yaralı söz konusu değil" dedi.

Son dakika haberi! Alevlerin ardından deterjan fabrikası harabeye döndü
Son dakika haberi! Alevlerin ardından deterjan fabrikası harabeye döndü
Son dakika haberi! Alevlerin ardından deterjan fabrikası harabeye döndü
Son dakika haberi! Alevlerin ardından deterjan fabrikası harabeye döndü
Son dakika haberi! Alevlerin ardından deterjan fabrikası harabeye döndü
Son dakika haberi! Alevlerin ardından deterjan fabrikası harabeye döndü
Son dakika haberi! Alevlerin ardından deterjan fabrikası harabeye döndü
Son dakika haberi! Alevlerin ardından deterjan fabrikası harabeye döndü
Son dakika haberi! Alevlerin ardından deterjan fabrikası harabeye döndü
Son dakika haberi! Alevlerin ardından deterjan fabrikası harabeye döndü

Denizli, Fabrika, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Alevlerin ardından deterjan fabrikası harabeye döndü - Son Dakika


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