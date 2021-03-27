Alevlerin çatısını sardığı binada yaşayanları korna çalarak uyardı - Son Dakika

Alevlerin çatısını sardığı binada yaşayanları korna çalarak uyardı

27.03.2021 19:45

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 katlı bir bina çıkan yangında binada oturanlar, sokaktan geçen bir sürücünün korna çalması sonrasında son anda binayı tahliye etti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 katlı bir bina çıkan yangında binada oturanlar, sokaktan geçen bir sürücünün korna çalması sonrasında son anda binayı tahliye etti. Çatı kısmı yanan binada 1 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Yangın saat 18.30 sıralarında İzmit Yeşilova Mahallesi Biberiye Sokak ile Baruk Sokak kesişiminde bulunan 5 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Biberiye Sokak'tan geçerken 5 katlı binanın çatı katından yoğun dumanlar yükseldiğini gören bir sürücü, uzun süre korna çalarak binadakilere yangın çıktığını söyledikten sonra durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Çıkan dumanları gören bina sakinleri ise çatı katında babaannesi ile yaşayan Barış A. ve babaannesine de bilgi vererek hızla binayı tahliye etti. Yangın sırasında panik halinde dışarı çıkan bina sakinlerinden bazıları ise korku içinde gözyaşları döktü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Büyük oranda yanan çatı katındaki dairede yaşayan Barış A. ise dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay sırasında binada olduklarını söyleyen Ahmet Ceylan adlı bina sakini, "Biz de anlamadık bir anda ne olduğunu. Büyük ihtimal elektrik tesisatından çıkmış olabilir. Yoldan geçen vatandaş korna çalınca biz dışarı çıktık. Binadaki doğalgaz vanalarını ve elektrikleri kapattık. Binayı tahliye ettik bir an önce. Elektrik kontağından çıkmış olabileceğini tahmin ediyoruz. Evdeki arkadaş da yetişkin bir arkadaş. Tekmiş evde galiba ailesi evde değildi büyük ihtimal" dedi.

Kontrol altına alınarak söndürülen yangında itfaiye ekipleri tedbir amacıyla uzun süre soğutma çalışması yaptı. Çatı katındaki dairelerin kullanılamaz hale geldiği yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

(Gürcan Yılmaz/İHA)

Alevlerin çatısını sardığı binada yaşayanları korna çalarak uyardı
Alevlerin çatısını sardığı binada yaşayanları korna çalarak uyardı
Alevlerin çatısını sardığı binada yaşayanları korna çalarak uyardı
Alevlerin çatısını sardığı binada yaşayanları korna çalarak uyardı
Alevlerin çatısını sardığı binada yaşayanları korna çalarak uyardı
Alevlerin çatısını sardığı binada yaşayanları korna çalarak uyardı
Alevlerin çatısını sardığı binada yaşayanları korna çalarak uyardı

112 Acil, Kocaeli, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alevlerin çatısını sardığı binada yaşayanları korna çalarak uyardı - Son Dakika


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