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Alevlerin diğer yüzü! Kanser hastası kadının tedavi parası küle döndü - Son Dakika

Alevlerin diğer yüzü! Kanser hastası kadının tedavi parası küle döndü

29.07.2021 17:34

Türkiye'nin 8 ilinde devam eden orman yangınlarından yürek dağlayan hikayeler de gelmeye başladı. Manavgat'taki yangında evi büyük oranda hasar gören kanser hastası Cemile Öner, tedavi için biriktirdiği paranın da yangında küle dönüştüğünü söyledi.

Türkiye'de başta Manavgat olmak üzere Mersin, Muğla, Osmaniye ve Adana'da çıkan yangınları söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınlarda 3 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı.

Yangının diğer yüzüne ilişkin hikayeler de gelmeye başladı. Manavgat ilçesindeki orman yangınında evi kullanılayacak duruma ulaşan ve tedavisi için biriktirdiği parasını da kaybeden kadın, yaşananları çaresizce izledi. Bölgede söndürme çalışmaları devam ederken, Karaöz Mahallesi'nde 10'dan fazla ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Bu evlerden birisi de mahallede tek başına yaşayan 60 yaşındaki Cemile Öner'e ait.

Yangının diğer yüzü! Kanser hastası kadının tedavi parası yandı

KOMŞULARI GÜÇLÜKLE İKNA ETTİ

Yangın sırasında kapısını kırarak evine girmeye çalışan Öner, başarılı olamayınca "Kapının hemen bitişiğindeki yastığın içinde 15 bin liram var. İneğimi satmıştım. Kanser hastasıyım, tedavimi olacağım" diyerek, gözyaşları içinde orman söndürme işçilerinden yardım istedi. Komşularının ve ekiplerin güçlükle ikna ettiği kadın, yanan evden uzaklaştırıldı.

"TEDAVİ PARAMI KURTARMAYA ÇALIŞTIM"

Yangını ağıtlar yakarak izleyen Cemile Öner, AA muhabirine, 30 yıl önce eşi Hasan Öner'i kaybettiğini söyledi. İki çocuğuyla ayakta durmaya çalıştığını aktaran Öner, şöyle konuştu:

"Yıllarca hayvancılık yaptım. Eşimin sigortasını tamamlayarak emekli maaşını almaya başladım. Küçük de olsa bu evi yaptım. Dişimden, tırnağımdan artırarak her şeyi yaptım. Çocuklarımı helal lokmayla büyüttüm. Yaklaşık 5 yıl önce meme kanseri tedavisi görmeye başladım. Antalya'da özel bir hastanede tedavim sürüyordu. Bir ineğim ve 2 küçükbaş hayvanım vardı.

Yangının diğer yüzü! Kanser hastası kadının tedavi parası yandı

"2 KEÇİMİN İPLERİNİ KESTİM"

Kanser tedavim için ineğimi satmıştım. Yıllardır tek birikimim oydu. İneğimden elde ettiğim 15 bin lirayı yastığın içine koymuştum. Kapıyı zorla açıp, alevlerin arasından paramı kurtarmaya çalıştım ama olmadı. Çok üzgünüm. Şimdi ne yapacağım? 2 keçimi de kendilerini kurtarsınlar diye iplerini keserek saldım. Umarım onlar iyidir."

Yangının diğer yüzü! Kanser hastası kadının tedavi parası yandı
Alevlerin diğer yüzü! Kanser hastası kadının tedavi parası küle döndü
Alevlerin diğer yüzü! Kanser hastası kadının tedavi parası küle döndü
Alevlerin diğer yüzü! Kanser hastası kadının tedavi parası küle döndü

Manavgat, Türkiye, Kanser, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alevlerin diğer yüzü! Kanser hastası kadının tedavi parası küle döndü - Son Dakika


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