Bu anlar ise karşı binadan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaralanan ve dumandan etkilenen kadının, hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yangının balkona kadar sıçradığı daireden kaçan kadın, korkuluklardan tutarak aşağı doğru sarkıp, kendini boşluğa bıraktı. Bu sırada alt kat balkonunda bekleyen komşusu, düşen kadını bacağından yakaladı.

Kaynak: DHA

Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Alevlerin içinde kalan binadan atlayan kadını komşusu havada yakaladı! - Son Dakika

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