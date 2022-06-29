Alevlerin içinde kalan binadan atlayan kadını komşusu havada yakaladı! - Son Dakika
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Alevlerin içinde kalan binadan atlayan kadını komşusu havada yakaladı!

29.06.2022 17:32

Niğde'de bir binanın üçüncü katındaki dairede yangın başladı. Yangının büyümesi üzerine daireden kaçmak isteyen kadın balkon korkuluklarından kendini aşağı attı. O esnada alt kattaki balkonda bekleyen komşusu kadını havada yakalayarak aşağı düşmesini önledi.

Niğde'de, Afgan ailenin yaşadığı binanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında alevlerden kaçan kadının, balkondan atlama anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

KADINI BACAĞINDAN YAKALADI

Yangının balkona kadar sıçradığı daireden kaçan kadın, korkuluklardan tutarak aşağı doğru sarkıp, kendini boşluğa bıraktı. Bu sırada alt kat balkonunda bekleyen komşusu, düşen kadını bacağından yakaladı.

BALKONDAN İÇERİ ÇEKİLDİ

Komşusunun sıkıca tuttuğu kadın, ters dönüp baş aşağı balkondan sarktı. Başını da balkonun duvarına çarpan kadın, komşusunun büyük çabası sonucu içeri çekilerek kurtarıldı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Bu anlar ise karşı binadan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaralanan ve dumandan etkilenen kadının, hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alevlerin içinde kalan binadan atlayan kadını komşusu havada yakaladı! - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Alevlerin içinde kalan binadan atlayan kadını komşusu havada yakaladı! - Son Dakika
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