Alevlerin ilerlediği marinadaki yatlar ve tekneler açığa demirledi (4) - Son Dakika

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ, YANGININ BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Muğla'nın Köyceğiz, Kavaklıdere ve Marmaris ilçelerinin yanı sıra, Milas'ta başlayarak Bodrum'a sıçrayan orman yangınları henüz kontrol alınamadı. Basın mensupları, uçak ve helikopterlere binerek, söndürme çalışmalarını görüntüledi. Havadan çekilen görüntüler, yangınların boyutunu gözler önüne serdi. Yurt dışından gelen pilotlara ise koordinatlar konusunda brifing veriliyor.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,