Alevlerin önü 25 yıl sonra yine aynı sırtta kesildi - Son Dakika
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Alevlerin önü 25 yıl sonra yine aynı sırtta kesildi

05.07.2022 14:41
Alevlerin önü 25 yıl sonra yine aynı sırtta kesildi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi'nin Gökova Körfezi'ne bakan sırtlarındaki yangın emniyet şeridi, 25 yıl sonra yine alevlere set oldu.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi'nin Gökova Körfezi'ne bakan sırtlarındaki yangın emniyet şeridi, 25 yıl sonra yine alevlere set oldu. 21 Haziran'da çıkan yangında alevlerin önü emniyet şeridinde kesildi.

Tuzla Koyu'nda 25 yıl önce çıkan orman yangınında alevlerin güneye, Datça yolu tarafına geçmesini engelleyen yangın emniyet şeridi, bu defa güneybatı hattından Bördübet tarafından gelen alevlerin önünün kesilmesini sağladı. Marmaris'te, 21 Haziran'da Bördübet Yedi Adalar bölgesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınma çalışmalarında yangın emniyet şeritleri kara ekipleri için adeta can simidi oldu. Bördübet tarafından gelen alevlerin önü yangın emniyet şeritlerinde kesildi. Yangının kuzeye Gökova Körfezi'ne yayılması engellendi.?11 Ağustos 1997'de, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında Gökova Körfezi Tuzla Koyu'nda çıkan orman yangını, 3 günlük çalışmayla söndürülmüştü. Alevlerin önü batı hattında, Okluk Koyu ve Malderesi bölgesinde, güney hattında ise Hisarönü bölgesine bakan sırtlarda kesilmiş, yangında yaklaşık 2 bin hektar alan zarar görmüştü.


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Son dakika haber! Bu şerit orman yangınlarına geçit vermiyor Son dakika haber! Bu şerit orman yangınlarına geçit vermiyor
Kaynak: DHA

21 Haziran, Marmaris, Gökova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alevlerin önü 25 yıl sonra yine aynı sırtta kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alevlerin önü 25 yıl sonra yine aynı sırtta kesildi - Son Dakika
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