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Alevlerin önünü drone sayesinde kestiler

1 saat önce

Alevlerin önünü drone sayesinde kestilerMUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün gece başlayan ve sabaha kadar devam eden yangının büyüklüğü havadan görüntülendi.

Alevlerin önünü drone sayesinde kestiler

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün gece başlayan ve sabaha kadar devam eden yangının büyüklüğü havadan görüntülendi. Alevlerin yayıldığı alanı tespit etmek için kaldırılan drone, itfaiye ekiplerinin müdahale edeceği yerleri tespit etti.

Dün gece Turgutreis mahallesi bayrak tepesinde başlayan ve sabaha kadar süren yangın drone ile görüntülendi. Dağlık ve sarp arazide meydana gelen yangın rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangını çok sayıda itfaiye ekipleri müdahale ederken Orman ekipleri de itfaiye ekiplerine destek verdi. Muğla 911 Arama ve Kurtarma ekipleri, Akut ve vatandaşlarda yangını söndürmek için seferber oldu.

Alevlerin sarp arazide ilerlemesi nedeniyle devreye drone girdi. Yangının ilerleyiş istikameti havadan gelen görüntülerle belirlendi. Arama kurtarma gönüllüsü İHA pilotu Mustafa Ünlü tarafından uçurulan dronela görüntülenen alevleri Bodrum Belediye Başkan Ahmet Aras ve itfaiye ekipleri izleyerek bölgelere önleyici ekipler oluşturdu.

Yaklaşık 10 hektar alanda kül eden yangın kundaklama şüphesi üzerine, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Alevlerin önünü drone sayesinde kestiler

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:18 Kaynak: İHA
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