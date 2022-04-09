Aydın'da bir binanın çatı katı alev alev yandı - Son Dakika
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Aydın'da bir binanın çatı katı alev alev yandı

09.04.2022 17:38

Aydın'da bir binanın çatı katı alev alev yandı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında çatı katındaki daire tamamen küle dönerken, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası alevler başka bir binaya sıçramadan söndürüldü.

Aydın'da bir binanın çatı katı alev alev yandı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında çatı katındaki daire tamamen küle dönerken, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası alevler başka bir binaya sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Reşat Özberk Sokak'ta bulunan bir apartmanda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde bulunan apartmanın çatı katında alevler gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri çatı katında bulunan yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına başladı. Bu sırada ikamet içerisinde arka arkaya patlamalar meydana geldi. Polis ekipleri yangını izleyen vatandaşlara uzaklaşmaları yönünde uyarılarda bulundu. Ekipler, kısa süre içerisinde yangına müdahale ederek alevlerin sıçramasını önledi. Çatı katı daire tamamen kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'da bir binanın çatı katı alev alev yandı
Aydın'da bir binanın çatı katı alev alev yandı
Aydın'da bir binanın çatı katı alev alev yandı
Aydın'da bir binanın çatı katı alev alev yandı
Aydın'da bir binanın çatı katı alev alev yandı
Aydın'da bir binanın çatı katı alev alev yandı
Aydın'da bir binanın çatı katı alev alev yandı
Aydın'da bir binanın çatı katı alev alev yandı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da bir binanın çatı katı alev alev yandı - Son Dakika


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